Воронежскую областную больницу № 1 реорганизуют за счет присоединения центра репродукции

В областном центре стартовала процедура реорганизации одного из ключевых медицинских учреждений региона. Соответствующее постановление правительства Воронежской области было опубликовано 2 марта. Согласно документу, Воронежская областная клиническая больница № 1 будет расширена путем присоединения к ней бюджетного учреждения «Воронежский центр охраны здоровья семьи и репродукции».