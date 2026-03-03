Воронежскую областную больницу № 1 реорганизуют за счет присоединения центра репродукции

В областном центре стартовала процедура реорганизации одного из ключевых медицинских учреждений региона. Соответствующее постановление правительства Воронежской области было опубликовано 2 марта. Согласно документу, Воронежская областная клиническая больница № 1 будет расширена путем присоединения к ней бюджетного учреждения «Воронежский центр охраны здоровья семьи и репродукции».
В связи с предстоящим слиянием утверждена новая предельная штатная численность объединенной структуры. Она составит 5408,75 штатных единиц.
Как следует из текста постановления, на весь процесс реорганизации отводится не менее 110 дней. Отсчет срока начинается со дня официального выхода документа (2 марта).
Несмотря на смену юридического статуса, в правительстве подчеркивают, что присоединяемый Центр сохранит основные цели своей деятельности после завершения реорганизации.