Москалькова ответила на вопрос о курских жителях, удерживаемых в Сумах

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Детей среди жителей Курской области, которых продолжают удерживать на территории Украины, нет, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Федеральный омбудсмен отметила, что Россия продолжает бороться за возвращение оставшихся 10 жителей Курской области, которых удерживают в украинских Сумах.
«К счастью, детей там нет», — сказала Москалькова, отвечая на вопрос, есть ли среди удерживаемых в Сумах россиян дети.
Она подчеркнула важность того, чтобы Украина вернула оставшихся курских жителей без всяких условий.
