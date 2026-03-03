Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 4 марта

Отключение отопления в Иркутске 4 марта 2026 года коснется Свердловского и Правобережного округов. Как сообщается в телеграм-канале оператора тепловых сетей, специалисты буду проводить ремонт и диагностику на сетях.
— По улицам 2-я Железнодорожная и Сурикова заменят трубопроводы. Их ремонт необходим из-за неудовлетворительного состояния. Напомним, нормативный срок трубопровода 25−30 лет, — поясняется в сообщении.
Так, по адресу 2-я Железнодорожная, 7 горячей воды и отопления не будет с 9:00 до 16:00. А жильцы дома на улице Сурикова, 16 останутся без удобств с 10:00 до 16:00. Более подробную информацию об отключении отопления в Иркутске 4 марта смотрите ниже.
Фото: телеграм-канал оператора тепловых сетей.