Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 4 марта

Так, по адресу 2-я Железнодорожная, 7 горячей воды и отопления не будет с 9:00 до 16:00. А жильцы дома на улице Сурикова, 16 останутся без удобств с 10:00 до 16:00. Более подробную информацию об отключении отопления в Иркутске 4 марта смотрите ниже.