Генная терапия для лечения избытка холестерина прошла первую фазу испытаний

Последующие наблюдения показали, что прием терапии не вызвал существенных опасных эффектов у всех добровольцев, при этом активность фермента PCSK9 в их печени снизилась на 74%, а концентрация холестерина в кровотоке упала на 52% через шесть неполных месяцев после начала опытов. Это открывает дорогу для проведения второй фазы испытаний с большим числом добровольцев, нацеленной на оценку эффективности терапии, подытожили ученые.