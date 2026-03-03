Застрявшая на лайнере в Дубае россиянка рассказала про обстановку на судне

Сейчас все закрыто, мы работаем из дома, дети учатся дистанционно. Кафе и рестораны по большей части закрыты, работает только доставка. Супермаркеты, аптеки открыты, очередей за продуктами нет. У нас в доме есть защищенная комната, в случае сирены мы укрываемся там. У моего брата и у мамы такой комнаты нет — им приходится выходить на лестницу или спускаться в подвал. Мой друг из Тель-Авива переехал к родителям подальше от центра, потому что он живет в старом доме, в котором нет убежища, а на днях обломок снаряда прилетел в соседнее здание. Поэтому больше всего я переживаю за родных и друзей, которые живут в центре Израиля и чаще попадают под атаки. У нас, а мы ближе к северу, гораздо спокойнее: за весь день 2 марта не было ни одной сирены. Но мы все равно сидим как мышки по норкам и не высовываемся.