Кириенко назвал Симоньян выдающимся просветителем

«Маргарита не только выдающийся профессионал, просветитель, но и невероятно мужественный человек. Маргарита, пожелаем вам здоровья и скорейшей возможности быть с нами в этом зале», — сказал Кириенко в ходе награждения Симоньян премией общества «Знание» за общий вклад в просвещение.