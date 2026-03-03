Кириенко назвал Симоньян выдающимся просветителем

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян выдающимся просветителем и мужественным человеком.
«Маргарита не только выдающийся профессионал, просветитель, но и невероятно мужественный человек. Маргарита, пожелаем вам здоровья и скорейшей возможности быть с нами в этом зале», — сказал Кириенко в ходе награждения Симоньян премией общества «Знание» за общий вклад в просвещение.
Церемония вручения просветительской награды «Знание. Премия» проходит на площадке Национального центра «Россия» в Москве. Главный редактор медиагруппы подключилась к церемонии онлайн для получения своей награды.
Российское общество «Знание» ежегодно вручает награду «Знание. Премия» для признания достижений российских деятелей, педагогов, лекторов, авторов, лидеров общественного мнения в области просвещения. В 2026 году премия проходит в пятый раз.