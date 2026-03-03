ЖК в Ростове, поврежденный при атаке БПЛА, восстановят до конца июня

ЖК «Малина Парк» в Ростове-на-Дону, пострадавший от БПЛА в ночь на 18 декабря 2025 года, полностью восстановят до конца второго квартала 2026 года. Об этом сообщает застройщик.
— После падения БПЛА был поврежден один из корпусов нового ЖК на улице Малиновского. Благодаря прочности конструкций и оперативной работе экстренных служб удалось избежать жертв. После случившегося руководством компании было принято решение взять на себя все финансовые обязательства по восстановлению, — рассказали в компании.
Застройщик уже приводит в порядок фасады и меняет остекление. Параллельно ведется закупка необходимых материалов. Качество восстановительных работ контролируется в соответствии с проектной документацией.
После завершения всех поставленных задач специалисты оценят состояние жилья, а также его безопасность.
— Сбор дополнительных средств от собственников квартир не ведется и не планируется, — подчеркнули в пресс-службе застройщика.
Напомним, в ночь на 18 декабря 2025 года в донской столице пострадала новостройка на Западном. В этом случае среди людей пострадавших не было. Однако в порту тогда загорелось грузовое судно. Два члена экипажа погибли, еще три человека получили ранения.
В Батайске в ту же ночь произошло возгорание двух частных домов. Власти сообщали о пострадавших. В одной из семей погибли мать, а затем 19-летняя дочь. Девушка скончалась в больнице в феврале.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.