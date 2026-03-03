Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЖК в Ростове, поврежденный при атаке БПЛА, восстановят до конца июня

Застройщик назвал сроки завершения ремонта в ростовском ЖК, пострадавшем от БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

ЖК «Малина Парк» в Ростове-на-Дону, пострадавший от БПЛА в ночь на 18 декабря 2025 года, полностью восстановят до конца второго квартала 2026 года. Об этом сообщает застройщик.

— После падения БПЛА был поврежден один из корпусов нового ЖК на улице Малиновского. Благодаря прочности конструкций и оперативной работе экстренных служб удалось избежать жертв. После случившегося руководством компании было принято решение взять на себя все финансовые обязательства по восстановлению, — рассказали в компании.

Застройщик уже приводит в порядок фасады и меняет остекление. Параллельно ведется закупка необходимых материалов. Качество восстановительных работ контролируется в соответствии с проектной документацией.

После завершения всех поставленных задач специалисты оценят состояние жилья, а также его безопасность.

— Сбор дополнительных средств от собственников квартир не ведется и не планируется, — подчеркнули в пресс-службе застройщика.

Напомним, в ночь на 18 декабря 2025 года в донской столице пострадала новостройка на Западном. В этом случае среди людей пострадавших не было. Однако в порту тогда загорелось грузовое судно. Два члена экипажа погибли, еще три человека получили ранения.

В Батайске в ту же ночь произошло возгорание двух частных домов. Власти сообщали о пострадавших. В одной из семей погибли мать, а затем 19-летняя дочь. Девушка скончалась в больнице в феврале.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше