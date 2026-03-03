Умер директор НИИ виноградарства и виноделия «Магарач» Лиховской

Павленко отметила, что Лиховской — автор 218 научных работ, специалист в области генетики, селекции и биотехнологии винограда, его усилиями возрождались виноградники «Магарача», он поддерживал молодых учёных и всегда ратовал за консолидацию виноградарства и виноделия с наукой. Вместе с Лиховским шла работа над федеральным законом «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации», добавила она.