Умер директор НИИ виноградарства и виноделия «Магарач» Лиховской

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости. Скончался директор Всероссийского национального НИИ виноградарства и виноделия «Магарач» РАН Владимир Лиховской, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
«Большая потеря… Ушел из жизни талантливейший ученый и педагог, профессор, руководитель старейшего в России научно-исследовательского центра виноградарства и виноделия “Магарач” Владимир Владимирович Лиховской», — сообщила Павленко в Telegram-канале.
Она выразила соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам ученого.
Павленко отметила, что Лиховской — автор 218 научных работ, специалист в области генетики, селекции и биотехнологии винограда, его усилиями возрождались виноградники «Магарача», он поддерживал молодых учёных и всегда ратовал за консолидацию виноградарства и виноделия с наукой. Вместе с Лиховским шла работа над федеральным законом «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации», добавила она.