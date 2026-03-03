Нижегородцам, приобретшим туры на Ближний Восток, дали советы

Нижегородские туристы, планировавшие отдых в ОАЭ, массово сталкиваются с отменой рейсов и туров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Директор нижегородской туристической компании Мария Свиридова рассказала nn.aif.ru, что в текущих обстоятельствах закон на стороне путешественников. Согласно статье 14 ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ», при возникновении угрозы безопасности в стране пребывания туристы имеют право расторгнуть договор и получить полный возврат средств.
Тем, кто уже приобрел тур, но еще не вылетел, эксперт советует не спешить с самостоятельной отменой, если рейс еще официально не отменен авиакомпанией, чтобы избежать удержаний за «фактически понесенные расходы». Оптимальным решением будет дождаться официального уведомления от туроператора. Большинство компаний сейчас предлагают клиентам либо полный возврат денег, либо перенос дат поездки на более спокойный период, либо выбор альтернативных направлений.
В качестве наиболее безопасных и стабильных вариантов для замены ОАЭ Мария Свиридова рекомендует рассматривать Египет и Китай. Эти страны сохраняют стабильное авиасообщение и высокий уровень безопасности. Также эксперт отметила, что власти Эмиратов проявляют лояльность к тем, кто уже застрял в стране, зачастую оплачивая им проживание и питание до момента возобновления полетов.
