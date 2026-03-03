Нижегородцам, приобретшим туры на Ближний Восток, дали советы

Тем, кто уже приобрел тур, но еще не вылетел, эксперт советует не спешить с самостоятельной отменой, если рейс еще официально не отменен авиакомпанией, чтобы избежать удержаний за «фактически понесенные расходы». Оптимальным решением будет дождаться официального уведомления от туроператора. Большинство компаний сейчас предлагают клиентам либо полный возврат денег, либо перенос дат поездки на более спокойный период, либо выбор альтернативных направлений.