Беременным омичкам изменили сроки первого скрининга

Врач-неонатолог областной клинической больницы рассказала о специфике выхаживания детей, появившихся на свет на сроках гестации от 22 до 36 недель. У таких малышей практически всегда выявляются патологии, причины которых носят мультифакторный характер. С одной стороны, имеет значение состояние здоровья матери и ее гормональный фон, с другой — влияют экология, вредные привычки, нерациональное питание и бесконтрольный прием лекарственных препаратов. В последнее время участились случаи рождения недоношенных детей у женщин с хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом.