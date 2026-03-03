Беременным омичкам изменили сроки первого скрининга

В Омской области беременным женщинам будут проводить первый ультразвуковой скрининг на сроке одиннадцать-двенадцать недель. Изменения вступили в силу в конце 2025 года с принятием новой редакции нормативного акта об оказании медицинской помощи по акушерству и гинекологии. Теперь обследования распределены по трем этапам: первый скрининг — в 11−12 недель, второй — в 19−20 недель, третий — в 34−35 недель беременности.
Репродуктивная диспансеризация и ответственное отношение к здоровью будущего ребенка стали темой профильной конференции, организованной при участии регионального центра общественного здоровья. Специалисты подчеркнули: сознательный подход к планированию семьи должен проявлять не только будущая мама, но и отец ребенка.
Врач-гинеколог регионального перинатального центра отметила, что встать на учет по беременности необходимо в срок до двенадцати недель. Это позволяет своевременно выявить риски внематочной беременности и другие патологии, которые могут быть обнаружены уже на первых скрининговых исследованиях. По ее словам, репродуктивная диспансеризация помогает исключить потенциальные угрозы и способствует рождению здорового потомства.
Врач-неонатолог областной клинической больницы рассказала о специфике выхаживания детей, появившихся на свет на сроках гестации от 22 до 36 недель. У таких малышей практически всегда выявляются патологии, причины которых носят мультифакторный характер. С одной стороны, имеет значение состояние здоровья матери и ее гормональный фон, с другой — влияют экология, вредные привычки, нерациональное питание и бесконтрольный прием лекарственных препаратов. В последнее время участились случаи рождения недоношенных детей у женщин с хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом.
Жителям Омской области напоминают: своевременная постановка на учет, регулярное прохождение скринингов и соблюдение рекомендаций врачей — залог благополучного течения беременности и рождения здорового ребенка.
