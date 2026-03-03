Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В екатеринбургском аэропорту отменены еще три рейса в ОАЭ

В екатеринбургском аэропорту Кольцово сегодня отменены еще три рейса в Объединенные Арабские Эмираты. Информация об этом размещена на онлайн-табло воздушной гавани.

Источник: ЕАН

В частности, отменены рейсы авиакомпании Air Arabia из Шарджи. Прибытие одного из них ожидалось в 23:45; второго — 4 марта в 00:50. Отменен рейс Flydubai из Дубая, прибытие которого планировалось 4 марта в 03:30. По графику сохраняется прибытие двух бортов авиакомпании Flydubai из Дубая (в 01:25 и 05:25).

В 06:30 ожидается прибытие рейса «Уральских авиалиний» из Дубая. Сегодня утром, как писал ЕАН, в екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили вылет пяти рейсов в Объединенные Арабские Эмираты. Это три рейса авиакомпании Air Arabia (два в Шарджу и один в Рас-эль-Хайма) и два — Flydubai в Дубай. Причина изменений неизвестна.

Добавим, что из Объединенных Арабских Эмиратов вывозными рейсами доставили порядка 280 туристов.

Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
Читать дальше