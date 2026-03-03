В екатеринбургском аэропорту отменены еще три рейса в ОАЭ

В 06:30 ожидается прибытие рейса «Уральских авиалиний» из Дубая. Сегодня утром, как писал ЕАН, в екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили вылет пяти рейсов в Объединенные Арабские Эмираты. Это три рейса авиакомпании Air Arabia (два в Шарджу и один в Рас-эль-Хайма) и два — Flydubai в Дубай. Причина изменений неизвестна.