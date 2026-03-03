Грузовой поезд сбил насмерть шедшего по рельсам 79-летнего мужчину под Копылем

Во вторник, 3 марта, на перегоне Тимковичи — Клецк Копыльского района грузовой поезд Слуцк — Барановичи сбил насмерть 79-летнего мужчину. Пенсионер шел по железнодорожным путям и пренебрегал мерами личной безопасности. Он не реагировал на звуковые сигналы, которые подавал машинист.