Разработана лечебная и уходовая косметика из дождевых червей

ОМСК, 3 марта. /ТАСС/. Ученые Омского государственного технического университета (ОмГТУ) разработали уникальную для России уходовую и лечебную косметику из дождевых червей для разглаживания морщин, регенерации кожи и заживления ран. Как сообщила ТАСС руководитель группы разработчиков, доцент кафедры «Биотехнология, технология общественного питания и товароведение» Светлана Чачина, омский крем в несколько раз дешевле импортных аналогов.
«Наша косметика на основе целомической жидкости (жидкая среда, заполняющая вторичную полость тела — прим. ТАСС) дождевых червей содержит не только муцин, который способствует омоложению кожи, но и различные витамины, пептиды, аминокислоты, жирные кислоты и ферменты, за счет которых обладает ранозаживляющими, антибактериальными, противовирусными, противовоспалительными свойствами», — рассказала Чачина.
Благодаря этому крем с такими компонентом может использоваться не только как уходовая косметика для разглаживания морщин, но и для лечения бактериальных вирусных поражений кожи, акне, заживления ран, лечения аутоиммунных заболеваний кожи (псориаз, розацеа, дерматиты, экзема).
По словам Чачиной, разработка не имеет аналогов в России, а подобные кремы выпускаются только в Азии и стоят в несколько раз дороже. «Уникальность проекта заключается в использовании дождевых червей как устойчивого источника сырья: они выращиваются на отходах производства, требуют минимальных затрат на воду и энергию и обладают полифункциональными свойствами. В отличие от синтетических аналогов, целомическая жидкость гипоаллергенна, экономически выгодна и экологична», — подчеркнула она.
Аспирантка Елизавета Денисова, которая также участвует в разработке, уточнила ТАСС, что на разработку оформляется патент. Интерес к этим кремам проявляют и производители — одна из косметических фирм выразила желание начать производство такой косметики.