Разработана лечебная и уходовая косметика из дождевых червей

По словам Чачиной, разработка не имеет аналогов в России, а подобные кремы выпускаются только в Азии и стоят в несколько раз дороже. «Уникальность проекта заключается в использовании дождевых червей как устойчивого источника сырья: они выращиваются на отходах производства, требуют минимальных затрат на воду и энергию и обладают полифункциональными свойствами. В отличие от синтетических аналогов, целомическая жидкость гипоаллергенна, экономически выгодна и экологична», — подчеркнула она.