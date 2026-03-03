Москва
Сотни молдавских туристов застряли в странах Ближнего Востока: Наши сограждане не могут уехать домой

По данным Национальной ассоциации экономических агентов туризма Молдовы, реальное число пострадавших туристов может быть выше.

Источник: Комсомольская правда

Около 157 молдавских туристов застряли в странах Ближнего Востока.

Они находятся в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Израиле, Мальдивах, Танзании и других странах региона, включая тех, кто следовал транзитом через ОАЭ или Катар.

«Уточняем, что речь идёт только о туристах агентств — членов ANAT. Общее число молдавских туристов, заблокированных в этих странах, может быть значительно выше», — говорится в сообщении Ассоциации национальных туристических агентств.

Читайте также:

В новом учебнике для молдавских школьников гитлеровский план «Барбаросса» назван «величайшей военной операцией»: «На самом деле, это великая фашистская операция по уничтожению жителей СССР, все остальное ложь!».

Историк Борис Шаповалов считает, что родителям надо возмущаться, обращаться в парламент, к президенту страны, писать министру, объясняя, что написанное в учебнике — это неправда (далее…).

Молдавские власти действуют в худших традициях советского времени, запрещая все подряд: Почему КСТР волнует, на каком языке я смотрю футбол.

Есть много обращений от недовольных телезрителей, но Координационный совет по телевидению выступает в роли палача интересного ТВ-контента (далее…).

Адвокат Алина Палий: «Президентку Молдовы Санду освистали студенты юрфака после слов, что адвокатура — одна из самых коррупционных профессий».

Президентка решила рассказать будущим юристам, что их профессию скоро «оптимизирует» ИИ, перед встречей зал обнюхали поисковые собаки, главу государства сопровождали шесть телохранителей (далее…).