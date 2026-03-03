Сотни молдавских туристов застряли в странах Ближнего Востока: Наши сограждане не могут уехать домой

Около 157 молдавских туристов застряли в странах Ближнего Востока.
Они находятся в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Израиле, Мальдивах, Танзании и других странах региона, включая тех, кто следовал транзитом через ОАЭ или Катар.
«Уточняем, что речь идёт только о туристах агентств — членов ANAT. Общее число молдавских туристов, заблокированных в этих странах, может быть значительно выше», — говорится в сообщении Ассоциации национальных туристических агентств.
