Синоптик предупредила о сильной гололедице в Москве

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Сильная гололедица при понижении температуры ожидается в Москве в середине недели, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
«Может быть сильная гололедица при похолодании именно в середине недели. Конечно, может быть, потому что днем, действительно, будет таять снежный покров при положительной температуре, а ночью он будет подмерзать», — сказала метеоролог.
По ее словам, на дорогах будет скользко из-за таяния сугробов.
«Если сегодня мы прогнозируем местами гололедицу, то в ближайшее время, с третьего по пятое число, гололедица (будет — ред.) на большинстве дорог. Но конечно, не автомобильных, потому что там за этим очень следят и вовремя обрабатывают реагентами», — подчеркнула Паршина.
Она добавила, что гололедица практически всегда сопровождает Москву весь зимний сезон.
«Как только выпадает снег, то гололедица, она уже сохраняется довольно длительное время, и когда снег тает, гололедицы уже нет. Но бывает, что выпадают осадки смешанные еще и в апреле месяце, тогда тоже она возникает на очень короткое время — быстро тает», — заключила синоптик.