В парке Мосгортранса доля электробусов в 2026 году достигнет 45%

«Свыше 400 новых электробусов пополнят городской парк в этом году. В результате общее количество машин превысит 3300, их доля в парке Мосгортранса достигнет 45%. Москва сохранит лидерство среди городов Европы и США по количеству электробусов», — написал Собянин в Max.
Параллельно с обновлением подвижного состава в Москве активно развивается электрозарядная инфраструктура. В парках и на конечных станциях установлено свыше 460 ультрабыстрых зарядных станций мощностью 300 кВт. «До конца года планируем разместить ещё около 300 зарядок», — добавил мэр.
По его словам, в 2025 году были запущены первые 25 маршрутов из столицы в ближайшее Подмосковье в рамках проекта по интеграции пригородных маршрутов в систему Московского транспорта. В 2026 году планируется запустить ещё порядка 5 магистральных маршрутов, их общее количество превысит 75, а также больше 50 маршрутов между Москвой и Московской областью. Будет введено в эксплуатацию ещё 20 км выделенных полос для городского транспорта, а их общая длина составит свыше 530 км, заключил градоначальник.