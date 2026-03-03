В парке Мосгортранса доля электробусов в 2026 году достигнет 45%

По его словам, в 2025 году были запущены первые 25 маршрутов из столицы в ближайшее Подмосковье в рамках проекта по интеграции пригородных маршрутов в систему Московского транспорта. В 2026 году планируется запустить ещё порядка 5 магистральных маршрутов, их общее количество превысит 75, а также больше 50 маршрутов между Москвой и Московской областью. Будет введено в эксплуатацию ещё 20 км выделенных полос для городского транспорта, а их общая длина составит свыше 530 км, заключил градоначальник.