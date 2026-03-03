Москва
Минтруда сказало белорусам, за какие подарки к 8 Марта нужно платить налог

Минтруда Беларуси сказало, за какие подарки ко Дню женщин нужно будет заплатить налог.

Источник: Комсомольская правда

Министерство труда и социальной защиты сказало белорусам, за какие подарки к 8 Марта нужно платить налог.

Ранее в Министерстве по налогам и сборам сообщали, что в Беларуси в 2026 году появился новый налог, связанный с уплатой подоходного налога с сувенирной продукции, врученной на разного рода мероприятиях. В частности, для сувенирной продукции установлен лимит 259 белорусских рублей.

В Минтруда уточнили, что подход к обложению взносами будет зависеть от вида подарка. В том случае, если презент не связан с трудовыми достижениями, то он не будет облагаться налогом в пределах установленных лимитов.

В ведомстве привели пример с живыми цветами:

«Если дарите исключительно живые цветы (букеты, цветочные композиции), их стоимость не признается объектом для начисления обязательных страховых взносов».

И заметили, что речь идет про любые суммы — лимитов нет. Все дело в том, что такого рода расходы относятся к социально-бытовым и не считаются выплатами за труд.

В Минтруда остановились и на подарках в виде сладостей, техники, сертификатов, сувениров и так далее. В том случае, если женщина получает от организации не цветы, а подарок в денежной или натуральной форме, и подобное не является вознаграждением за работу, то в силу вступят лимиты.

«По основному месту работы: не облагается взносами сумма до 3910 рублей включительно», — обратили внимание в ведомстве.

И добавили: в случае с работой по совместительству, не будет облагаться взносами сумма до 259 рублей.

Ранее мы узнали, куда сходить и как отметить 8 Марта в Минске: концерты, выставки, спектакли, полная афиша, расписание мероприятий.

Тем временем Минтруда сказало, будет ли сокращенный рабочий день 6 марта перед Днем женщин.

А еще МАРТ предупредил о контроле за ценами на цветы перед 8 Марта.