Минтруда сказало белорусам, за какие подарки к 8 Марта нужно платить налог

Министерство труда и социальной защиты сказало белорусам, за какие подарки к 8 Марта нужно платить налог.
Ранее в Министерстве по налогам и сборам сообщали, что в Беларуси в 2026 году появился новый налог, связанный с уплатой подоходного налога с сувенирной продукции, врученной на разного рода мероприятиях. В частности, для сувенирной продукции установлен лимит 259 белорусских рублей.
В Минтруда уточнили, что подход к обложению взносами будет зависеть от вида подарка. В том случае, если презент не связан с трудовыми достижениями, то он не будет облагаться налогом в пределах установленных лимитов.
В ведомстве привели пример с живыми цветами:
«Если дарите исключительно живые цветы (букеты, цветочные композиции), их стоимость не признается объектом для начисления обязательных страховых взносов».
И заметили, что речь идет про любые суммы — лимитов нет. Все дело в том, что такого рода расходы относятся к социально-бытовым и не считаются выплатами за труд.
В Минтруда остановились и на подарках в виде сладостей, техники, сертификатов, сувениров и так далее. В том случае, если женщина получает от организации не цветы, а подарок в денежной или натуральной форме, и подобное не является вознаграждением за работу, то в силу вступят лимиты.
«По основному месту работы: не облагается взносами сумма до 3910 рублей включительно», — обратили внимание в ведомстве.
И добавили: в случае с работой по совместительству, не будет облагаться взносами сумма до 259 рублей.
