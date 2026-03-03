Минтруда сказало белорусам, за какие подарки к 8 Марта нужно платить налог

В Минтруда остановились и на подарках в виде сладостей, техники, сертификатов, сувениров и так далее. В том случае, если женщина получает от организации не цветы, а подарок в денежной или натуральной форме, и подобное не является вознаграждением за работу, то в силу вступят лимиты.