«МАШЭКСПО Сибирь» открылась в Новосибирске: крупнейшие предприятия представили разработки — 30 кадров

В Новосибирском Экспоцентре начала работу международная промышленная выставка «МАШЭКСПО Сибирь». Форум уже более двух десятилетий объединяет представителей машиностроительной отрасли, металлообработки и смежных направлений, оставаясь одной из ключевых профессиональных площадок региона. В церемонии открытия принял участие исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Рягузов. Он подчеркнул, что выставка способствует поиску новых точек роста для региональной промышленности и укреплению кооперационных связей между предприятиями. По словам Рягузова, министерство третий год подряд участвует в формировании деловой программы форума. Это позволяет расширять экспертное сообщество и привлекать специалистов, в том числе международного уровня. «Для наших предприятий это возможность наладить контакты, обменяться опытом и определить направления дальнейшего сотрудничества», — отметил он. Выставка проходит с 3 марта в Экспоцентре. В ней участвуют ведущие промышленные компании и эксперты отрасли, представляющие современные разработки, оборудование и технологические решения. МК в Новосибирске собрал самые яркие моменты с мероприятия. Фото: Александр Свирщевский/Сиб.фм; Фото: Матвей Тырышкин/Сиб.фм.