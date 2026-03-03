Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Внезапно: Почему за войну на Ближнем Востоке заплатит молдавский пенсионер

Эксперт Дмитрий Тэрэбуркэ утверждает, что война в Иране это экзамен по энергетике к которому Молдова не готова.

Источник: Комсомольская правда

Иран — экзамен по энергетике. И Молдова к нему не готова. Энергетика как нервная система: почему за Иран заплатит молдавский пенсионер.

В большой геополитике есть одна аксиома, которую часто пытаются заговорить лозунгами о «европейских ценностях» и «цивилизационном выборе». Она звучит просто: контроль над первичной энергией — это контроль над уровнем развития. Если у государства нет устойчивого доступа к энергии, у него внезапно заканчиваются и «ценности», и «модель», и — что самое опасное — терпение населения — пишет в социальных сетях, эксперт Дмитрий Тэрэбуркэ.

Энергетика — это не просто сектор экономики. Это её нервная система.

Главная ошибка обывательского взгляда: думать, что контроль над энергией — это владение скважиной. В XXI веке скважина сама по себе — это лишь «дырка в земле». Реальный контроль осуществляется над потоками. Логика здесь беспощадна:

— скважина без доставки — это ничто; — доставка без страхования — это «корабль-призрак»; — страхование без клиринга и расчётов — это бумага без кассы; — а всё вместе упирается в санкционный комплаенс: систему, решающую, кому позволено согреться, а кто должен заплатить «налог на демократию».

Именно поэтому война вокруг Ирана — это не «далёкий конфликт» бородатых мужчин в чалмах. Это тест на выживание для таких стран, как Молдова. Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой нефти и львиная доля катарского СПГ. Ормуз — это «клапан» мировой системы. Даже если он не будет перекрыт физически, один только риск эскалации взвинчивает страховые премии и фрахт.

Теперь давайте честно: Молдова этот предмет не просто не выучила — она его демонстративно прогуляла.

90% электроэнергии — это импорт. Когда ваша страна почти полностью зависит от внешних закупок, вы не управляете экономикой. Вы просто выбираете, у кого покупать дороже.

Пакеты ЕБРР (до €400 млн) на закупки газа — это не успех. Это модель «покупаем еду в долг, чтобы не умереть сегодня, а завтра заплатим двойной тариф». Это покупка времени ценой будущего суверенитета.

В условиях кризиса важно называть тех, кто сконструировал эту модель уязвимости:

1. Майя Санду — как идеолог курса, в котором политическая целесообразность всегда выше энергетической безопасности.

2. Дорин Речан — как глава правительства, допустивший превращение страны в заложника внешних спотовых цен.

3. Виктор Парликов — как архитектор схем закупки 2023−2024 годов, где прозрачность была принесена в жертву «чрезвычайным ситуациям».

4. Energocom и ANRE — исполнители, превратившие регуляторную политику в «бухгалтерию кризиса».

Эти люди создали систему, в которой любая искра в Ормузском проливе превращается в пожар в бюджете молдавской семьи.

Если отбросить эмоции, то отказ от энергетического суверенитета выглядит как набор технических решений:

— Ставка на импорт вместо генерации. Это сознательное лишение страны возможности управлять себестоимостью жизни.

— Регуляторная слепота. Общество не видит структуры премий риска, стоимости хеджирования и комиссий посредников. Нам показывают только финальный «приговор» в виде тарифа.

— Политизация лицензий. Конфликты вокруг Moldovagaz и судебные войны с Газпромом — это не «борьба за правду», это генерация юридических рисков, которые в конечном итоге оплачивает потребитель.

Иран — это не про Ближний Восток. Это про то, выдержит ли молдавская модель первый серьёзный глобальный шок 2026 года. Если на рост цен в Европе наше правительство может ответить только поиском нового кредита и повышением тарифа — значит, государства в сфере энергетики больше нет. Есть только пункт перераспределения чужих убытков на своё население.

Суверенитет — это не способность громко кричать о независимости. Это способность сказать: «Мир в огне, но наш тариф стоит на месте, потому что у нас есть фундамент».

У Молдовы фундамента нет. Есть только долги и оправдания.

Экзамен начался. И, судя по всему, пересдачи не будет — заключил эксперт.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

В новом учебнике для молдавских школьников гитлеровский план «Барбаросса» назван «величайшей военной операцией»: «На самом деле, это великая фашистская операция по уничтожению жителей СССР, все остальное ложь!».

Историк Борис Шаповалов считает, что родителям надо возмущаться, обращаться в парламент, к президенту страны, писать министру, объясняя, что написанное в учебнике — это неправда (далее…).

Молдавские власти действуют в худших традициях советского времени, запрещая все подряд: Почему КСТР волнует, на каком языке я смотрю футбол.

Есть много обращений от недовольных телезрителей, но Координационный совет по телевидению выступает в роли палача интересного ТВ-контента (далее…).

Адвокат Алина Палий: «Президентку Молдовы Санду освистали студенты юрфака после слов, что адвокатура — одна из самых коррупционных профессий».

Президентка решила рассказать будущим юристам, что их профессию скоро «оптимизирует» ИИ, перед встречей зал обнюхали поисковые собаки, главу государства сопровождали шесть телохранителей (далее…).

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше