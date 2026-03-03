Внезапно: Почему за войну на Ближнем Востоке заплатит молдавский пенсионер

Иран — это не про Ближний Восток. Это про то, выдержит ли молдавская модель первый серьёзный глобальный шок 2026 года. Если на рост цен в Европе наше правительство может ответить только поиском нового кредита и повышением тарифа — значит, государства в сфере энергетики больше нет. Есть только пункт перераспределения чужих убытков на своё население.