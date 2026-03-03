Москва
°
Чартерный рейс из Минска в Оман развернули обратно в Беларусь. А что с Дубаем

Чартерный рейс Минск-Салала, который вылетел 2 марта, возвращается в Беларусь. Об этом сообщила пресс-служба Belavia. ﻿

Источник: Freepik

В авиакомпании уточнили, что в связи с вводом ограничений на полеты в воздушном пространстве рейс совершил посадку на запасном аэродроме в столице Омана Маскате. Дело в том, что авиакомпания получила уведомление о действии ограничений в воздушном пространстве, когда борт с пассажирами уже подлетал к Салале.

Для безопасности туристический оператор и авиакомпания решили отправить борт с туристами из Маската обратно в Минск.

Белорусским туристам, которые сейчас в Салале, предоставили проживание и питание. Вывозной рейс для них запланирован на 4 марта.

А что с туристами в Дубае.

Как следует из данных Flightradar, вывозной рейс Belavia 3 марта вылетел с белорусскими туристами из Дубая. Ранее в Belavia анонсировали этот рейс, пассажиры которого должны были покинуть ОАЭ еще 28 февраля.

Позже в авиакомпании подтвердили, что на борту рейса из Дубая 189 пассажиров. Самолет следует по безопасному маршруту, минуя потенциально опасные территории. Из-за облета борт совершит посадку в казахстанском Актау для дозаправки и затем возьмет курс на Минск. По прогнозам, рейс прилетит в Беларусь после 2 часов ночи по минскому времени.

Как анонсировали ранее, вывозные рейсы из Дубая также запланированы на 4 и 5 марта на широкофюзеляжных самолетах А 330−200. Из Минска в Дубай они отправятся без пассажиров.

Ранее в Национальном агентстве по туризму рассказали, что в этом регионе больше всего белорусов сейчас находится в Объединенных Арабских Эмиратах — около 2,5 тыс.

