Чартерный рейс из Минска в Оман развернули обратно в Беларусь. А что с Дубаем

В авиакомпании уточнили, что в связи с вводом ограничений на полеты в воздушном пространстве рейс совершил посадку на запасном аэродроме в столице Омана Маскате. Дело в том, что авиакомпания получила уведомление о действии ограничений в воздушном пространстве, когда борт с пассажирами уже подлетал к Салале.
Для безопасности туристический оператор и авиакомпания решили отправить борт с туристами из Маската обратно в Минск.
Белорусским туристам, которые сейчас в Салале, предоставили проживание и питание. Вывозной рейс для них запланирован на 4 марта.
А что с туристами в Дубае.
Как следует из данных Flightradar, вывозной рейс Belavia 3 марта вылетел с белорусскими туристами из Дубая. Ранее в Belavia анонсировали этот рейс, пассажиры которого должны были покинуть ОАЭ еще 28 февраля.
Позже в авиакомпании подтвердили, что на борту рейса из Дубая 189 пассажиров. Самолет следует по безопасному маршруту, минуя потенциально опасные территории. Из-за облета борт совершит посадку в казахстанском Актау для дозаправки и затем возьмет курс на Минск. По прогнозам, рейс прилетит в Беларусь после 2 часов ночи по минскому времени.
Как анонсировали ранее, вывозные рейсы из Дубая также запланированы на 4 и 5 марта на широкофюзеляжных самолетах А 330−200. Из Минска в Дубай они отправятся без пассажиров.
Ранее в Национальном агентстве по туризму рассказали, что в этом регионе больше всего белорусов сейчас находится в Объединенных Арабских Эмиратах — около 2,5 тыс.