Главный архитектор Уфы Руслан Хайруллин покинул свой пост

Ратмир Мавлиев наградил ушедшего специалиста медалью «За заслуги».

Источник: Комсомольская правда

Руслан Хайруллин оставил должность главного архитектора Уфы, написав заявление по собственному желанию. Информацию об этом распространило издание «Вся Уфа». Хайруллин занял этот пост в 2023 году и руководил развитием городской среды два года.

Глава администрации города Ратмир Мавлиев отметил его вклад в реализацию ключевых проектов и вручил уходящему архитектору медаль «За заслуги». В мэрии подчеркнули, что награда стала знаком признания профессионализма и преданности делу.

