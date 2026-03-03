Главный архитектор Уфы Руслан Хайруллин покинул свой пост

Руслан Хайруллин оставил должность главного архитектора Уфы, написав заявление по собственному желанию. Информацию об этом распространило издание «Вся Уфа». Хайруллин занял этот пост в 2023 году и руководил развитием городской среды два года.
Глава администрации города Ратмир Мавлиев отметил его вклад в реализацию ключевых проектов и вручил уходящему архитектору медаль «За заслуги». В мэрии подчеркнули, что награда стала знаком признания профессионализма и преданности делу.
