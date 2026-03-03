Москва
Главные новости к вечеру 3 марта 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 3 марта 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Путин обсудил с Орбаном попавших в плен РФ венгров

Источник: AP 2024

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Они обсудили вопросы, связанные с венгерскими гражданами, которые были мобилизованы в украинскую армию и попали в российский плен, сообщила пресс-служба Кремля.

Трамп отказался вести переговоры с Ираном

Источник: AP 2024

«Они хотят переговоров. Я сказал: “Слишком поздно!” — написал американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Лавров: никто не осмелится ввести санкции против США

Источник: AP 2024

еждународные спортивные организации не осмелятся ввести санкции против США после событий вокруг Ирана. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции.

Землетрясение произошло в Краснодарском крае

Источник: Alex 0101/CC0

В Сочи произошло сильное землетрясение магнитудой 4,4, его отчетливо ощущали в разных районах города. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин. Очаг залегал на глубине 35 километров.

FT: в Израиле рассказали, как готовили убийство аятоллы Хаменеи

Источник: AP 2024

Израильские спецслужбы несколько лет скрупулезно готовили операцию по ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники в Израиле. Сотрудники израильских спецслужб похвастались журналистам, что еще задолго до нанесения решающего удара они «знали Тегеран так же хорошо, как Иерусалим».

