Главные новости к вечеру 3 марта 2026 года

Израильские спецслужбы несколько лет скрупулезно готовили операцию по ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники в Израиле. Сотрудники израильских спецслужб похвастались журналистам, что еще задолго до нанесения решающего удара они «знали Тегеран так же хорошо, как Иерусалим».