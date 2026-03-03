Главные новости к вечеру 3 марта 2026 года

Путин обсудил с Орбаном попавших в плен РФ венгров
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Они обсудили вопросы, связанные с венгерскими гражданами, которые были мобилизованы в украинскую армию и попали в российский плен, сообщила пресс-служба Кремля.
Трамп отказался вести переговоры с Ираном
«Они хотят переговоров. Я сказал: “Слишком поздно!” — написал американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
Лавров: никто не осмелится ввести санкции против США
еждународные спортивные организации не осмелятся ввести санкции против США после событий вокруг Ирана. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции.
Землетрясение произошло в Краснодарском крае
В Сочи произошло сильное землетрясение магнитудой 4,4, его отчетливо ощущали в разных районах города. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин. Очаг залегал на глубине 35 километров.
FT: в Израиле рассказали, как готовили убийство аятоллы Хаменеи
Израильские спецслужбы несколько лет скрупулезно готовили операцию по ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники в Израиле. Сотрудники израильских спецслужб похвастались журналистам, что еще задолго до нанесения решающего удара они «знали Тегеран так же хорошо, как Иерусалим».