«Сохраняйте спокойствие»: Когда в Ростове-на-Дону будут включать сирены

Кроме того, ростовчан просят в этот момент включить один из доступных источников информации. Прослушать сообщение можно будет на десяти телеканалах, среди которых «Первый канал», «Россия-1», «НТВ», «Пятый канал», «Россия 24», «Матч ТВ», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр» и «Россия К». Информация также будет транслироваться в эфире радиостанций «Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ» в УКВ- и FM-диапазонах.