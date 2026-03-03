Москва
«Сохраняйте спокойствие»: Когда в Ростове-на-Дону будут включать сирены

В Ростове утром 3 марта проверят систему оповещения.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 3 марта, в Ростове пройдет плановая проверка готовности средств оповещения населения. Жителей города просят сохранять спокойствие и соблюдать простой алгоритм действий при звуке сирены.

Как сообщил глава Ростова Александр Скрябин, учебная тревога начнется в 10:35 утра. Будут задействованы электросирены, а также каналы теле- и радиовещания для передачи специального учебного сообщения.

— Услышав сирены, сохраняйте спокойствие, — написал глава города.

Кроме того, ростовчан просят в этот момент включить один из доступных источников информации. Прослушать сообщение можно будет на десяти телеканалах, среди которых «Первый канал», «Россия-1», «НТВ», «Пятый канал», «Россия 24», «Матч ТВ», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр» и «Россия К». Информация также будет транслироваться в эфире радиостанций «Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ» в УКВ- и FM-диапазонах.

Цель предстоящих учений — комплексная проверка работоспособности автоматизированной системы централизованного оповещения.

