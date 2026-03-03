Минприроды Ставрополья требовало 39 млн рублей от подрядчика, но в итоге само осталось должником

Министерство природных ресурсов Ставропольского края потерпело фиаско в суде, пытаясь вернуть бюджетные средства за сорванный контракт. Ведомство не только не смогло взыскать 39 млн рублей с подрядчика, строившего берегоукрепительные сооружения в Зеленокумске, но и само оказалось должно исполнителю 23 млн рублей. Об этом сообщает «Российская газета».