Минприроды Ставрополья требовало 39 млн рублей от подрядчика, но в итоге само осталось должником

Министерство природных ресурсов Ставропольского края потерпело фиаско в суде, пытаясь вернуть бюджетные средства за сорванный контракт. Ведомство не только не смогло взыскать 39 млн рублей с подрядчика, строившего берегоукрепительные сооружения в Зеленокумске, но и само оказалось должно исполнителю 23 млн рублей. Об этом сообщает «Российская газета».
В 2020 году в Зеленокумске начали возводить дамбу на реке Мокрый Карамык для защиты от паводков. Однако спустя два года работы замерли. Причинами стали ошибки в проекте и нестабильный грунт, из-за которого объект начал угрожать разрушением соседним жилым домам.
Арбитраж установил, что строители неоднократно просили заказчика устранить недочеты в документации, но чиновники игнорировали эти обращения. В итоге ведомство решило разорвать контракт и через суд потребовать возврата 39 млн рублей. Однако судьи встали на сторону фирмы-исполнителя: претензии властей были отклонены, а само министерство обязали выплатить компании компенсацию за закупленный впрок щебень.
Требование краевых властей на 39 млн рублей оставили без рассмотрения из-за банкротства организации-подрядчика в 2024 году. Эксперты считают шансы вернуть эти деньги почти нулевыми, тогда как встречный долг самого министерства в размере 23 млн рублей признан полностью законным.
В минприроды Ставрополья с решением не согласны и уже подали апелляцию. Между тем защитные сооружения в Зеленокумске до сих пор не достроены.