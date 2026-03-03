Более 50 нижегородцев прошли вечернюю диспансеризацию

В городской поликлинике № 4 Нижнего Новгорода в третий раз прошла акция «Вечер ПРОздоровье». В минувшую пятницу медучреждение работало в усиленном режиме, чтобы жители могли проверить здоровье после работы. Возможностью пройти обследование воспользовались более 50 человек, сообщили в пресс-служба правительства Нижегородской области.
Акцию проводят специально для тех, кто не может выбраться к врачу днем. За один вечер пациенты прошли анкетирование, сделали флюорографию, маммографию и ЭКГ, измерили внутриглазное давление и индекс массы тела. Прием вели терапевт, гинеколог и уролог. Можно было сдать биохимический анализ крови, пройти онкоскрининг и узнать индекс курильщика.
По данным поликлиники, у 30% обследованных выявили повышенный атерогенный липопротеин, у каждого третьего — избыточный вес. Были и подозрения на онкологию — таких пациентов направили на дообследование. Главный врач Инна Пудова отметила, что формат оказался востребованным: многие пришли впервые за несколько лет. Гостей также пригласили в «Школы здоровья» и записали на телемедицинские консультации.