Более 50 нижегородцев прошли вечернюю диспансеризацию

По данным поликлиники, у 30% обследованных выявили повышенный атерогенный липопротеин, у каждого третьего — избыточный вес. Были и подозрения на онкологию — таких пациентов направили на дообследование. Главный врач Инна Пудова отметила, что формат оказался востребованным: многие пришли впервые за несколько лет. Гостей также пригласили в «Школы здоровья» и записали на телемедицинские консультации.