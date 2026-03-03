Москва
Метеорологи: Снежный покров в Калининграде продержался 63 дня

Первые зимние осадки зафиксировали в регионе 30 декабря.

Снежный покров в Калининграде продержался 63 дня. Первые зимние осадки зафиксировали в регионе 30 декабря. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Кстати, сегодня на метеостанции Калининграда (Низовье) не был зафиксирован снежный покров, державшийся с 30 декабря. Таким образом, снег на опорной метеостанции Калининграда продержался 63 суток!», — сообщили эксперты.

При этом снег есть в затенённых участках города. На севере региона покров ещё достаточно высокий. Утром на метеостанции Советска показатель составил 16 сантиметров.

Обильные снегопады обрушились на Калининградскую область в конце декабря 2025 года. В феврале в регионе зафиксировали самый высокий снежный покров с начала века. В северной части региона показатели превысили 40 сантиметров.

Снег начал таять только в конце февраля. Тогда воздух в Калининградской области впервые за долгое время прогрелся до 0 и выше.