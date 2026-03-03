В Ростовской области хотят изменить законы для восстановления лесополос

В Ростовской области намерены изменить правила передачи лесополос сельхозпроизводителям для их восстановления. Соответствующее предложение озвучил губернатор Юрий Слюсарь, выступая на заседании комиссии Госсовета.
По данным региональных властей, сейчас в областной собственности находится 154 тысячи гектаров лесополос, еще 86 тысяч гектаров закреплены за фермерами, юрлицами и муниципалитетами. Основной массив насаждений создавался в 80-е годы, но почти 40 лет за ними никто не следил. Ситуация начала меняться после 2020 года, когда регионы получили соответствующие полномочия.
Проведенное в 30 районах обследование показало, что 70−80% полос нуждаются в санитарной рубке. В четырех районах из-за вредителей требуется корчевка и посадка новых деревьев на площади почти 700 гектаров, а в девяти районах был зафиксирован ущерб от пожаров. Наиболее острая ситуация сложилась на востоке области, где активно развивается опустынивание, а пыльные бури стали реальностью. До 2030 года в восточных территориях планируется восстановить как минимум 400 гектаров леса.
Чтобы ускорить работы, Юрий Слюсарь предложил ряд изменений. Главная инициатива — разрешить передавать лесополосы в аренду аграриям без проведения торгов, даже если между ними есть разрывы до шести метров. Существующее законодательство позволяет это делать только при условии смежности участков, однако на практике между полем и лесополосой часто есть разрывы. Из-за этого два крупных хозяйства почти год не могут оформить около 70 лесополос.
Кроме того, глава региона считает необходимым увеличить сроки субсидирования посадки новых полос с трех до пяти-шести лет, так как именно столько времени требуется для их полноценного формирования. Также предлагается утвердить четкие критерии состояния насаждений и ответственность за их сохранность.
В донском правительстве подчеркнули, что работа требует серьезных затрат. Поскольку основная нагрузка сейчас ложится на регионы, необходима дополнительная финансовая поддержка из федерального бюджета.
