В Ростовской области хотят изменить законы для восстановления лесополос

Чтобы ускорить работы, Юрий Слюсарь предложил ряд изменений. Главная инициатива — разрешить передавать лесополосы в аренду аграриям без проведения торгов, даже если между ними есть разрывы до шести метров. Существующее законодательство позволяет это делать только при условии смежности участков, однако на практике между полем и лесополосой часто есть разрывы. Из-за этого два крупных хозяйства почти год не могут оформить около 70 лесополос.