Заслуженная артистка РСФСР Ольга Кириченко умерла в 86 лет

Ольга Кириченко родилась 12 декабря 1939 года в Ойрот‑Туре (ныне Горно‑Алтайск). В ее семье все были театралами, и сама Ольга также решила продолжить традицию. Будущая артистка завершила обучение в Театральном училище имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве. В Алтайском краевом театре драмы имени В. М. Шукшина она начала свою карьеру в 1961 году и за это время сыграла более 200 ролей.