Израиль заявил об устранении нового министра обороны Ирана

Ударами Армии обороны Израиля по Ирану был уничтожен новый глава Министерства обороны исламской республики. Подробности случившегося и имя убитого не приводятся. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил израильский телеканал N12 на своей странице в социальной сети X.

— Новый министр обороны Ирана — устранен, — говорится в материале.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате удара Армии обороны Израиля. Жители страны вышли на протесты после произошедшего. Толпа шла по площади Энгелаб в центр Тегерана.

Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что США не причастны к убийству Али Хаменеи и ударам по руководству республики. Более того, Вашингтон вообще «не нацеливался на руководство Ирана».

По словам президента США Дональда Трампа, американская сторона рассчитывала потратить на уничтожение иранского политического руководства порядка двух-трех недель.

Доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев выразил мнение, что на этом фоне Иран может предпринять попытку ликвидировать президента США.

