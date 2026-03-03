Экс-посол России Марьясов оценил шансы сына последнего шаха возглавить Иран

По словам эксперта, хотя Пехлеви пользуется поддержкой иранской диаспоры в США, в самом Иране его не ждут — за исключением небольшой части молодежи, стремящейся к жизни вне исламских ограничений.
— Сам экс-наследник престола не рискнет появиться в Иране после разрушительных американо-израильских бомбардировок, которые он приветствовал, — передает слова Марьясова Новости Mail.
Президент США Дональд Трамп 28 февраля сообщил, что имеет представление о том, кого хотел бы видеть во главе Ирана после гибели верховного лидера Али Хаменеи. По данным СМИ, Вашингтон опасается рассматривать кандидатуру Пехлеви в качестве якобы нового главы Ирана на фоне ударов по исламской республике.
Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассчитывала потратить на уничтожение иранского политического руководства порядка двух-трех недель. По словам главы государства, Тегеран очень хочет заключить с Вашингтоном мирное соглашение.