Экс-посол России Марьясов оценил шансы сына последнего шаха возглавить Иран

Находящийся в эмиграции в США сын свергнутого шаха Ирана наследный принц Реза Пехлеви вряд ли сможет возглавить исламскую республику. Об этом заявил бывший посок России в Иране Александр Марьясов.

По словам эксперта, хотя Пехлеви пользуется поддержкой иранской диаспоры в США, в самом Иране его не ждут — за исключением небольшой части молодежи, стремящейся к жизни вне исламских ограничений.

— Сам экс-наследник престола не рискнет появиться в Иране после разрушительных американо-израильских бомбардировок, которые он приветствовал, — передает слова Марьясова Новости Mail.

Президент США Дональд Трамп 28 февраля сообщил, что имеет представление о том, кого хотел бы видеть во главе Ирана после гибели верховного лидера Али Хаменеи. По данным СМИ, Вашингтон опасается рассматривать кандидатуру Пехлеви в качестве якобы нового главы Ирана на фоне ударов по исламской республике.

Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассчитывала потратить на уничтожение иранского политического руководства порядка двух-трех недель. По словам главы государства, Тегеран очень хочет заключить с Вашингтоном мирное соглашение.

