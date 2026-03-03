«Шишка» на ноге: ортопед рассказал, когда можно обойтись без операции

Многие люди с «шишкой» у большого пальца ноги уверены, что без операции не обойтись. Травматолог-ортопед Алексей Олейник рассказал, что исправить само положение кости без скальпеля невозможно, но боль и дискомфорт можно убрать совсем без хирургии. Об этом пишет aif.ru.
«Исправить уже сформировавшуюся косточку (халюс вальгус) без хирургического вмешательства невозможно. Но есть важный нюанс: одно дело — положение кости, и совсем другое — боль и дискомфорт. С ними можно и нужно работать без скальпеля», — отметил медик.
Шишка образуется из-за смещения головки первой плюсневой кости и ослабления связок стопы. В результате меняется походка, ткани стопы перегружаются, возникает воспаление и боль. При этом визуальная деформация не всегда сопровождается неприятными ощущениями.
Если боль сильная или кость сильно смещена, Олейник объяснил, что помогает только операция. При отсутствии дискомфорта, по его словам, достаточно удобной обуви и корректировки походки. Он добавил, что многие пожилые люди живут с деформацией стопы без боли, и их волнует только эстетика, что не является поводом для операции.
