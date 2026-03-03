Онколог Гронская раскрыла мифы о раке, мешающие ранней диагностике болезни

Распространенные заблуждения о раке мешают его ранней диагностике и своевременному лечению. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила врач-онколог, химиотерапевт Юлия Гронская.
Одним из самых устойчивых мифов специалист назвала мнение, будто рак всегда передается по наследству. По словам Гронской, наследственность играет роль лишь в 5−10 процентах случаев, большинство опухолей возникает спонтанно из-за возрастных изменений, канцерогенов или образа жизни. При этом отсутствие онкологии в семье не отменяет необходимости регулярных обследований, подчеркнула врач.
Вторым опасным заблуждением эксперт считает веру в народные методы лечения: травы, соду и другие альтернативные средства. Их эффективность не подтверждена наукой, а самолечение ведет к потере времени и ухудшению состояния. Любые добавки допустимы только после консультации с врачом, пояснила Гронская.
Третьим мифом она назвала страх перед химиотерапией, который нередко вынуждает людей откладывать лечение. Современная терапия включает не только классическую химию, но и менее токсичные методы, а побочные эффекты в большинстве случаев контролируемы и временны, добавила онколог. Польза от лечения значительно превышает возможные риски, заключила она.
