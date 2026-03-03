Онколог Гронская раскрыла мифы о раке, мешающие ранней диагностике болезни

Третьим мифом она назвала страх перед химиотерапией, который нередко вынуждает людей откладывать лечение. Современная терапия включает не только классическую химию, но и менее токсичные методы, а побочные эффекты в большинстве случаев контролируемы и временны, добавила онколог. Польза от лечения значительно превышает возможные риски, заключила она.