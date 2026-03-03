Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: Зеленский бросил женские отряды к Славянску

Российские военные ведут активное уничтожение последнего крупного узла обороны ВСУ к северу от Славянска. Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, кто там воюет на стороне ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

На подступах к Славянску, где сейчас продолжаются серьезные бои, замечены женские подразделения и наемники ВСУ, сообщил в беседе с aif.ru подполковник ЛНР, военный эксперт, автор сообщества в ВК «Марочко live» Андрей Марочко.

Напомним, российские военные, как сообщалось ранее, активно работают над уничтожением последнего крупного узла обороны ВСУ на подступах к Славянску в районе населенного пункта Рай-Александровка.

Украинские военные постепенно теряют контроль над стратегически важными позициями в регионе, а российские военные успешно продвигаются сразу в нескольких ключевых точках на пути к Славянску: в Красном Лимане, Никифоровке и Святогорске.

«Здесь сосредоточены самые разные подразделения, воюющие на стороне ВСУ. Присутствуют батальоны территориальной обороны, националистические подразделения, спецподразделения, наемники. Что касается женских подразделений, они уже почти везде входят в состав ВСУ. Их численность, конечно, не превышает мужскую часть военнослужащих. Но они присутствуют и в районе Славянска», — пояснил эксперт.

Ранее военкор Александр Коц сообщил, что освобождение российскими военными села Резниковка в ДНР способствует продвижению ВС РФ к Славянску с восточной стороны.

По его словам, занявшие Резниковку российские подразделения расширяют зону контроля в районе освобожденного ранее города Северск.

Узнать больше по теме
Северск: как шли бои за город на Донбассе и в чем его стратегическое значение
В декабре 2025 года президенту России Владимиру Путину доложили о полном взятии Северска. В материале разбираем, чем так важен этот небольшой населенный пункт Донбасса и как его переход под контроль ВС РФ может повлиять на ход СВО.
Читать дальше