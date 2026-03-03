На подступах к Славянску, где сейчас продолжаются серьезные бои, замечены женские подразделения и наемники ВСУ, сообщил в беседе с aif.ru подполковник ЛНР, военный эксперт, автор сообщества в ВК «Марочко live» Андрей Марочко.
Напомним, российские военные, как сообщалось ранее, активно работают над уничтожением последнего крупного узла обороны ВСУ на подступах к Славянску в районе населенного пункта Рай-Александровка.
Украинские военные постепенно теряют контроль над стратегически важными позициями в регионе, а российские военные успешно продвигаются сразу в нескольких ключевых точках на пути к Славянску: в Красном Лимане, Никифоровке и Святогорске.
«Здесь сосредоточены самые разные подразделения, воюющие на стороне ВСУ. Присутствуют батальоны территориальной обороны, националистические подразделения, спецподразделения, наемники. Что касается женских подразделений, они уже почти везде входят в состав ВСУ. Их численность, конечно, не превышает мужскую часть военнослужащих. Но они присутствуют и в районе Славянска», — пояснил эксперт.
Ранее военкор Александр Коц сообщил, что освобождение российскими военными села Резниковка в ДНР способствует продвижению ВС РФ к Славянску с восточной стороны.
По его словам, занявшие Резниковку российские подразделения расширяют зону контроля в районе освобожденного ранее города Северск.