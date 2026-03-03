Сильные взрывы произошли в Дубае и Абу-Даби

В Дубае и Абу-Даби произошли громкие взрывы. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.
Чуть позже также появилась информация о взрывах в Дохе. В местных чатах русскоговорящие пользователи также высказывают предположения о возможном применении дронов или ракет. Есть данные о работе систем противовоздушной обороны (ПВО).
КСИР в свою очередь сообщил, что в результате комбинированной атаки беспилотников и ракет по месту скопления американских военных в Дубае якобы погибло более 40 человек, еще около 70, по данным Тегерана, получили ранения. При этом в США сообщили, что количество американских военнослужащих, погибших в ходе операции против Ирана, увеличилось только до шести.
Ранее в КСИР объявили о начале тринадцатого этапа операции «Правдивое обещание — 4». Иранские военные запустили беспилотники в направлении американской базы Арифджан в Кувейте.