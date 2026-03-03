«Кровавые забавы»: самые жуткие издевательства над крепостными крестьянами

3 марта 2026 года исполнилось ровно 165 лет со дня отмены в Российской империи крепостного права — системы личной зависимости крестьян от помещиков. Некоторые дворяне, пользуясь полным контролем над крестьянами, всячески издевались над ними, доходя до самых изощренных способов. Самые жуткие издевательства над «душами» помещиков — в материале «Вечерней Москвы».
Струйский: «кровавые забавы» и тир с живыми мишенями.
Владелец пензенского имения Рузаевка Николай Струйский любил устраивать в своем поместье «кровавые забавы», имитируя судебный процесс. Помещик выбирал крепостного, обвинял его в каком-либо преступлении и устраивал «суд». В подвале под парадной комнатой в его поместье находилась пыточная камера, где он наказывал крестьян за придуманные им же преступления.
Когда Струйский был не в духе, в этом же подвале он устраивал тир с живыми мишенями, чтобы поднять себе настроение. Помещик заставлял крестьян бегать голышом и крякать как утка, пока сам отстреливал их.
Измайлов: «гарем» из крестьянок.
Бывали случаи, когда помещики создавали себе «гаремы» из десятков крестьянок. Случалось, что дворяне насиловали не только крепостных, но и собственных дочерей, рожденных от них.
Рязанский помещик Лев Измайлов мог жестоко наказывать своих наложниц за любую провинность, например за пролитый чай. Держал он их под замком, изредка позволяя выходить на прогулку или в баню. Когда они ему надоедали, Измайлов мог обменять десяток крестьянок на одну охотничью собаку. При этом помещик вовсе не скрывал личный «гарем», а, наоборот, хвастался своими оргиями перед гостями и «предлагал» им девушек.
Дуглас: «фейерверки».
Знатные иностранцы, приезжавшие на службу в Россию, тоже могли жестоко относиться к своим крепостным. Например, швед Густав Отто Дуглас избивал крестьян каким-либо предметом до момента, пока у них не появлялись раны. Затем в раны засыпался порох, к которому подносили горящую свечу, после чего происходил «фейерверк», приводивший к страшным ожогам у человека.
Салтыкова: кипяток и избиения до смерти.
Одна из самых известных помещиц, которая издевалась над своими крепостными, — Дарья Салтыкова, прозванная Салтычихой. Она овдовела в 26 лет и получила в свое распоряжение 1200 крепостных в Московской, Вологодской и Костромской губерниях.
С самого утра помещица шла проверять, как идет хозяйство. Стоило Салтыковой заметить на полу в доме хотя бы один влетевший из окна лист, она принималась избивать поломойку первым попавшимся под руку предметом. А когда помещица уставала делать это своими руками, то звала на помощь конюха, а сама сидела и с удовольствием наблюдала за избиением. Если провинившаяся выживала, то ее отправляли дальше мыть полы.
Однако побоями методы Салтычихи не ограничивались. Своих крепостных она ошпаривала кипятком, жгла им кожу щипцами для завивки, обливала голых крестьян ледяной водой на морозе, отправляла сидеть в проруби на целый час и вырывала им волосы. Помещица совершила как минимум 38 доказанных убийств, однако, по разным оценкам, количество ее жертв могло дойти до 139.
Телесные наказания.
Даже если у помещика не было садистских наклонностей, крепостных все равно могли наказывать побоями за любую провинность — от невыполненной работы до незначительной ошибки. Наказания могли исчисляться тысячами ударов розгами или плетями. При этом они могли применяться не только к провинившимся, но и к членам их семей. Например, если крестьянин помог кому-то сбежать, то избиениям подвергались его жена, родители и даже дети.
В истории России бывали случаи, когда человек из крепостного крестьянина мог вырасти до видного купца. Один из них — Сергей Взрезнов, о биографии которого рассказала «Вечерняя Москва».