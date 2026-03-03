«Кровавые забавы»: самые жуткие издевательства над крепостными крестьянами

С самого утра помещица шла проверять, как идет хозяйство. Стоило Салтыковой заметить на полу в доме хотя бы один влетевший из окна лист, она принималась избивать поломойку первым попавшимся под руку предметом. А когда помещица уставала делать это своими руками, то звала на помощь конюха, а сама сидела и с удовольствием наблюдала за избиением. Если провинившаяся выживала, то ее отправляли дальше мыть полы.