Актер Константин Хабенский может занять пост ректора Школы-студии МХАТ

В СМИ появились сообщения о возможном назначении Хабенского на должность ректора Школы-студии МХАТ.

Источник: Комсомольская правда

Российский актер Константин Хабенский может занять должность ректора Школы-студии МХАТ. Сообщения об этом появились в ряде СМИ со ссылкой на источники в окружении Хабенского и ученого совета вуза.

Как сообщал KP.RU, актер является одним из вероятных кандидатов на пост руководителя Школы-студии МХАТ, как и театральный режиссер Евгений Писарев. В отборе также может принять участие актер Владимир Машков.

При этом сам Хабенский пока не давал комментариев относительно его возможного назначения на должность.

Выборы на место ректора Школы-студии МХАТ пройдут после увольнения с должности Константина Богомолова, который покинул место по собственной инициативе. Он отметил, что решение связано с большой занятостью.