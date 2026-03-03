Актер Константин Хабенский может занять пост ректора Школы-студии МХАТ

Российский актер Константин Хабенский может занять должность ректора Школы-студии МХАТ. Сообщения об этом появились в ряде СМИ со ссылкой на источники в окружении Хабенского и ученого совета вуза.
Как сообщал KP.RU, актер является одним из вероятных кандидатов на пост руководителя Школы-студии МХАТ, как и театральный режиссер Евгений Писарев. В отборе также может принять участие актер Владимир Машков.
При этом сам Хабенский пока не давал комментариев относительно его возможного назначения на должность.
Выборы на место ректора Школы-студии МХАТ пройдут после увольнения с должности Константина Богомолова, который покинул место по собственной инициативе. Он отметил, что решение связано с большой занятостью.