В Ростовской области произошел спад заболеваемости гриппом и ОРВИ на 6,4%

Для предотвращения заражения окружающих специалисты рекомендуют изолировать больного в отдельной комнате, выделить ему индивидуальную посуду, полотенце и постельное белье. Важно ограничить контакты с ним детей, пожилых родственников и людей с хроническими заболеваниями. В помещении следует регулярно проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами и проветривать его. Ухаживающим за больным необходимо соблюдать гигиену и использовать одноразовые медицинские маски.