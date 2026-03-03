В Ростовской области произошел спад заболеваемости гриппом и ОРВИ на 6,4%

В Ростовской области зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным еженедельного мониторинга управления Роспотребнадзора по региону, на прошедшей, девятой, неделе 2026 года показатель заболеваемости уменьшился на 6,4% по сравнению с предыдущей неделей. Эпидемические пороги не превышены.
В структуре циркулирующих вирусов доля гриппа составляет 9,4%, при этом доминирует штамм А (H3N2). Остальные 90,6% приходятся на негриппозные респираторные вирусы: аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус. Среди них лидируют риновирусы (21,3%).
В ведомстве напоминают о базовых правилах профилактики. При первых признаках болезни необходимо остаться дома и не посещать работу, а детей не отправлять в школу или детский сад. Это поможет избежать распространения инфекции и снизит риск тяжелых осложнений.
Для предотвращения заражения окружающих специалисты рекомендуют изолировать больного в отдельной комнате, выделить ему индивидуальную посуду, полотенце и постельное белье. Важно ограничить контакты с ним детей, пожилых родственников и людей с хроническими заболеваниями. В помещении следует регулярно проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами и проветривать его. Ухаживающим за больным необходимо соблюдать гигиену и использовать одноразовые медицинские маски.
