Reuters: В Дубае прогремел громкий взрыв

Напомним, масштабные удары по Ирану начались утром 28 февраля. США и Израиль начали совместную операцию против Тегерана. Целями стали объекты ракетной промышленности, военно-морские силы и ядерная инфраструктура в иранской столице, а также в городах Исфахан, Кум и Керманшах. В этот же день Тегеран в ответ нанес удары баллистическими ракетами и беспилотниками.