Reuters: В Дубае прогремел громкий взрыв

28 февраля в Дубае также раздавался звук взрыва.

Источник: Комсомольская правда

В ОАЭ в Дубае раздался громкий взрыв. Об этом сообщило агентство Reuters.

В субботу, 28 февраля, звук взрыва также слышали в Дубае. Вечером этого же дня в Дубае на жилой район Palm Jumeirah упали обломки иранской ракеты, начался пожар.

Жители Абу-Даби тогда сообщили о звуках взрывов вскоре после начала атаки. Целью иранцев, как сообщают СМИ, могла быть авиабаза Аль-Дхафра в столице ОАЭ. В свою очередь власти ОАЭ заявили о частичном и временном закрытии воздушного пространства. Такой же мере последовали Ирак, Сирия и Катар.

Напомним, масштабные удары по Ирану начались утром 28 февраля. США и Израиль начали совместную операцию против Тегерана. Целями стали объекты ракетной промышленности, военно-морские силы и ядерная инфраструктура в иранской столице, а также в городах Исфахан, Кум и Керманшах. В этот же день Тегеран в ответ нанес удары баллистическими ракетами и беспилотниками.

