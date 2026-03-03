Губернатор Дмитрий Миляев и глава «Газпрома» Алексей Миллер обсудили газификацию и спортивные проекты Тульской области

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер повели рабочую встречу в Санкт-Петербурге. Они обсудили выполнение программ газификации региона, а также социальные и промышленные проекты, в которых принимает участие энергетическая компания.
На сегодняшний день уровень газификации Тульской области составляет 86%: это значительно выше, чем в среднем по стране (75%). Планируется, что к 2030 году этот показатель превысит 90%.
С 2021 по 2025 годы «Газпром» построил в регионе 116 газопроводов и две газораспределительные станции, что позволило обеспечить подачу газа в 6,8 тысяч домовладений в 15 районах и четырех городах — Туле, Новомосковске, Алексине и Ефремове. Кроме того, компания реконструировала и обновила оборудование шести газораспределительных станций, создав новые возможности для подключения потребителей в Туле и Новомосковске, в Воловском, Кимовском, Ленинском, Узловском и Ясногорском районах.
В ближайшие пять лет программа газификации предусматривает подключение к сетевому газу еще 167 сел, поселков и деревень. «Газпром» завершил строительство межпоселкового газопровода до деревни Хованка Узловского района и заканчивает работу над газопроводом к поселку Роткинский. В ближайшее время начнется сооружение еще 44 газопроводов. «Газпром» также планирует увеличить мощность пяти газораспределительных станций.
В газифицированных районах реализуется программа догазификации. С 2021 года в регионе подключили к газу 4 образовательных организации и 11 объектов здравоохранения. Глава региона и руководитель ПАО «Газпром» обсудили программу дальнейшей догазификации до 2030 года.
Дмитрий Миляев особо отметил вклад, который компания вносит в развитие спортивной инфраструктуры Тульской области. С 2007 года благодаря программе «Газпром — детям» в регионе построили зал спортивной гимнастики, два физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами, Ледовый дворец и более 150 многофункциональных спортивных площадок. В 2024 году в Туле открылся новый спортивный комплекс с легкоатлетическим манежем и универсальным залом, в котором оборудовали трибуны для зрителей на 2500 мест. Благодаря сотрудничеству энергетиков и властей региона спортивные объекты модернизируются и обновляются, в Тульской области регулярно проходят соревнования регионального и федерального уровней.
Дмитрий Миляев и Алексей Миллер также обсудили сотрудничество в сфере промышленной кооперации. Свою продукцию для компании поставляют ведущие предприятия региона: Тяжпромарматура, завод Мехмаш, АО «Газстройдеталь», компания Энергомаш, ООО «Крон» и другие. «Газпром» и правительство Тульской области реализуют дорожную карту, предусматривающую расширение производства высокотехнологичной продукции для нужд энергетиков.