Губернатор Дмитрий Миляев и глава «Газпрома» Алексей Миллер обсудили газификацию и спортивные проекты Тульской области

Дмитрий Миляев особо отметил вклад, который компания вносит в развитие спортивной инфраструктуры Тульской области. С 2007 года благодаря программе «Газпром — детям» в регионе построили зал спортивной гимнастики, два физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами, Ледовый дворец и более 150 многофункциональных спортивных площадок. В 2024 году в Туле открылся новый спортивный комплекс с легкоатлетическим манежем и универсальным залом, в котором оборудовали трибуны для зрителей на 2500 мест. Благодаря сотрудничеству энергетиков и властей региона спортивные объекты модернизируются и обновляются, в Тульской области регулярно проходят соревнования регионального и федерального уровней.