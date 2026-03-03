Москва
Врач Борозденко рассказал, за счет чего магния цитрат помогает сбросить вес

Врач Денис Борозденко заявил, что у магния нет свойств, позволяющих сжигать жиры.

Источник: Аргументы и факты

Снижение веса при приеме магния цитрата объясняется его слабительным эффектом, вещество не помогает сжигать жир. Об этом «Газете.Ru» рассказал ассистент кафедры фармакологии, младший научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии Пироговского университета Денис Борозденко.

Популярная форма магния с лимонной кислотой действительно легко усваивается и важна для нервной системы и желудочно-кишечного тракта, однако прямое влияние на похудение остается под вопросом, пояснил врач. С точки зрения фармакологии, магний действует как легкое слабительное, а минеральная вода с его содержанием является средством первого выбора при функциональных запорах. Свойств, расщепляющих жиры, у этого микроэлемента нет, подчеркнул Борозденко.

При этом он отметил, что магний способен косвенно помочь в похудении за счет нормализации сна и снижения стресса. Однако надеяться только на добавки не стоит, предупредил специалист. Чрезмерные дозы могут спровоцировать диарею и нарушения сна, заключил врач.

Ранее врач Марият Мухина перечислила основные источники магния для организма.