Врач Борозденко рассказал, за счет чего магния цитрат помогает сбросить вес

Снижение веса при приеме магния цитрата объясняется его слабительным эффектом, вещество не помогает сжигать жир. Об этом «Газете.Ru» рассказал ассистент кафедры фармакологии, младший научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии Пироговского университета Денис Борозденко.
Популярная форма магния с лимонной кислотой действительно легко усваивается и важна для нервной системы и желудочно-кишечного тракта, однако прямое влияние на похудение остается под вопросом, пояснил врач. С точки зрения фармакологии, магний действует как легкое слабительное, а минеральная вода с его содержанием является средством первого выбора при функциональных запорах. Свойств, расщепляющих жиры, у этого микроэлемента нет, подчеркнул Борозденко.
При этом он отметил, что магний способен косвенно помочь в похудении за счет нормализации сна и снижения стресса. Однако надеяться только на добавки не стоит, предупредил специалист. Чрезмерные дозы могут спровоцировать диарею и нарушения сна, заключил врач.
