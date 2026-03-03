Врач Борозденко рассказал, за счет чего магния цитрат помогает сбросить вес

Популярная форма магния с лимонной кислотой действительно легко усваивается и важна для нервной системы и желудочно-кишечного тракта, однако прямое влияние на похудение остается под вопросом, пояснил врач. С точки зрения фармакологии, магний действует как легкое слабительное, а минеральная вода с его содержанием является средством первого выбора при функциональных запорах. Свойств, расщепляющих жиры, у этого микроэлемента нет, подчеркнул Борозденко.