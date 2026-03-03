Москва
Все летевшие в Дубай и Абу-Даби самолеты резко развернули обратно

Пассажирские самолеты, которые летели в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), во вторник, 3 марта, резко развернулись обратно, следует из данных сервиса Flightradar24. Незадолго до этого в Дубае и Абу-Даби были слышны громкие взрывы.

Пассажирские самолеты, которые летели в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), во вторник, 3 марта, резко развернулись обратно, следует из данных сервиса Flightradar24. Незадолго до этого в Дубае и Абу-Даби были слышны громкие взрывы.

Российские туристы оказались в сложной ситуации на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Председатель комитета по туризму Торгово-промышленной палаты России Юрий Барзыкин сообщил, что большинство россиян находятся именно в ОАЭ.

Авиакомпания «Аэрофлот» продолжает работу по эвакуации граждан России из ОАЭ. Перевозчик запланировал 4 марта два специальных рейса из Дубая: один в Москву и один в Краснодар. Эти рейсы предназначены для обслуживания пассажиров, чьи изначально намеченные на 28 февраля полеты были отменены.

Власти эмирата Дубай обязали отели продлить размещение туристов, которые не могут вылететь из-за отмены рейсов, пообещав им компенсации. Корреспондент «Вечерней Москвы» связалась с россиянами, застрявшими в ОАЭ, и узнала подробности.

28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции на территории Ирана. Что известно о начале конфликта — в материале «ВМ».

