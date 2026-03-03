Цены на iPhone в России могут резко вырасти из-за конфликта в Иране

Из Дубая в Россию поставляют продукцию Apple, Dyson и другую технику. Однако обострение конфликта в Иране внесло свои коррективы. Аэропорты Дубая временно приостановили работу. В связи с этим остро встал вопрос о стоимости поставляемой продукции.
CEO международного онлайн-ретейлера «Дубайский экспресс» Никита Терехов отметил, что Дубай остается важным логистическим хабом, связанным со множеством аэропортов и свободных торговых зон. Он добавил, что логистику не удастся сломать и аэропорты вскоре откроются, также возможны временные альтернативные коридоры.
Представитель национального авиационного агентства DNATA сообщил о планах предложить схему наземного транзита товаров через Оман или Саудовскую Аравию. Тихон Смыков из Inventive Retail Group подтвердил наличие альтернативных маршрутов поставок и выразил уверенность, что их удастся перестроить даже в случае затяжного конфликта.
— Пока будем перестраивать (маршруты поставок — прим. «ВМ»), все и закончится. Мы сейчас для себя смотрим, как это все перебалансировать, и точно перебалансируем. Но может стать чуть дороже, потому что все-таки с Дубаем наиболее интенсивное авиасообщение, — пояснил специалист.
В пресс-службе «М. Видео» отметили, что импорт электроники идет не только из ОАЭ, но и из Китая, Индии и других стран. Хотя некоторые поставки могут задерживаться, значительных рисков не предвидится. Они добавили, что резких изменений цен на технику не ожидается, однако логистические затраты и валютные колебания могут оказать влияние на ценовую динамику. Укрепление рубля может частично компенсировать возможные издержки, передает Daily Storm.
Тем не менее в ряде Telegram-каналов пишут, что цены на технику Apple уже выросли на 15 процентов. Причем причиной стали именно проблемы с логистикой. Кроме того, со ссылкой на продавцов СМИ утверждают, что цены будут расти по мере продолжения конфликта.
Также российские туристические операторы якобы начали отказывать россиянам в возврате денег за отмененные туры в ОАЭ. При этом за отмену клиентам выписывают огромные штрафы.