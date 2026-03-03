Цены на iPhone в России могут резко вырасти из-за конфликта в Иране

В пресс-службе «М. Видео» отметили, что импорт электроники идет не только из ОАЭ, но и из Китая, Индии и других стран. Хотя некоторые поставки могут задерживаться, значительных рисков не предвидится. Они добавили, что резких изменений цен на технику не ожидается, однако логистические затраты и валютные колебания могут оказать влияние на ценовую динамику. Укрепление рубля может частично компенсировать возможные издержки, передает Daily Storm.