Вашингтон не оставляет попыток свергнуть власть в Иране: теперь заговорили о курдских боевиках

Президент США Дональд Трамп анализирует возможность поддержки иранских оппозиционных сил, которые хотят вооруженным путем свергнуть действующую власть в исламской республике. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.
«Президент продолжает взаимодействовать с местными лидерами, которые могли бы использовать слабость Тегерана для достижения своих целей», — говорится в материале.
По данным издания, атаки Израиля на западные регионы Ирана могут быть направлены на расчистку пути для возможного продвижения курдских отрядов боевиков.
В публикации отметили, что пока еще окончательного решения о предоставлении оружия, разведданных или о проведении обучения для антиправительственных групп еще не принято.
Как писал сайт KP.RU, 28 февраля, несмотря на призыв Трампа к иранцам оставаться в домах до окончания операции США и Израиля, а после этого взять власть в стране в свои руки и свергнуть правительство, в Тегеране начался митинг в поддержку властей исламской республики. Демонстрация проходила на площади Палестины. Отмечалось, что собравшиеся скандировали лозунг «Ни компромиссов, ни капитуляции — борьба с Америкой».