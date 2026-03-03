Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вашингтон не оставляет попыток свергнуть власть в Иране: теперь заговорили о курдских боевиках

WSJ: Трамп обдумывает поддержку группировок для свержения власти в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп анализирует возможность поддержки иранских оппозиционных сил, которые хотят вооруженным путем свергнуть действующую власть в исламской республике. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.

«Президент продолжает взаимодействовать с местными лидерами, которые могли бы использовать слабость Тегерана для достижения своих целей», — говорится в материале.

По данным издания, атаки Израиля на западные регионы Ирана могут быть направлены на расчистку пути для возможного продвижения курдских отрядов боевиков.

В публикации отметили, что пока еще окончательного решения о предоставлении оружия, разведданных или о проведении обучения для антиправительственных групп еще не принято.

Как писал сайт KP.RU, 28 февраля, несмотря на призыв Трампа к иранцам оставаться в домах до окончания операции США и Израиля, а после этого взять власть в стране в свои руки и свергнуть правительство, в Тегеране начался митинг в поддержку властей исламской республики. Демонстрация проходила на площади Палестины. Отмечалось, что собравшиеся скандировали лозунг «Ни компромиссов, ни капитуляции — борьба с Америкой».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше