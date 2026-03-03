Вашингтон не оставляет попыток свергнуть власть в Иране: теперь заговорили о курдских боевиках

Как писал сайт KP.RU, 28 февраля, несмотря на призыв Трампа к иранцам оставаться в домах до окончания операции США и Израиля, а после этого взять власть в стране в свои руки и свергнуть правительство, в Тегеране начался митинг в поддержку властей исламской республики. Демонстрация проходила на площади Палестины. Отмечалось, что собравшиеся скандировали лозунг «Ни компромиссов, ни капитуляции — борьба с Америкой».