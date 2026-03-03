Раскрыт механизм, ускоряющий развитие рака груди при питании жирной пищей

Как отмечают профессор Нельсон и ее коллеги, примерно в 15% случаев клетки рака груди не обладают тремя ключевыми рецепторами, с которыми соединяются гормоны, ускоряющие рост данных новообразований. Это не позволяет блокировать рост опухоли при помощи терапий, мешающих гормонам соединяться с этими рецепторами, а также подобные опухолевые клетки обычно сами по себе отличаются высоким уровнем агрессивности, что повышает шансы на неблагоприятный прогноз для пациенток.