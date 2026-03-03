Президиум РАН предложил создать единую систему гелиогеофизического мониторинга

Риски для наземной инфраструктуры обозначил директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН Артем Абунин. Он пояснил, что солнечная активность влияет на плотность верхней атмосферы, из-за чего приходится корректировать орбиты МКС и других спутников, а для прогноза критически важны данные наблюдений. По его словам, число обсерваторий ограничено, и существует серьезный риск закрытия отдельных наблюдений и целых станций. Также он указал на отсутствие собственных данных о солнечном ветре и на зависимость прогнозов от доступа к данным космических аппаратов.