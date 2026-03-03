Президиум РАН предложил создать единую систему гелиогеофизического мониторинга

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Президиум Российской академии наук (РАН) на заседании, посвященном развитию солнечно-земной физики, назвал создание единой национальной системы гелиогеофизического мониторинга стратегической задачей для безопасности страны и устойчивого развития экономики. Об этом сообщили в пресс-службе РАН.
«Участники заседания констатировали, что в условиях растущей солнечной активности и геополитических вызовов создание единой национальной системы гелиогеофизического мониторинга становится стратегической задачей для обеспечения безопасности и устойчивого развития экономики России», — говорится в сообщении.
Необходимость мониторинга солнечной активности.
Тема заседания была увязана не только с фундаментальной наукой, но и с практическими рисками. Академик РАН Лев Зеленый, открывая научную часть, отметил возросший общественный интерес к солнечной активности и напомнил о полярных сияниях в средних широтах и мощных солнечных вспышках осени 2025 года. По его оценке, пик текущего солнечного цикла не является пределом, а следующие циклы 2035, 2046 и 2057 годов будут сильнее предыдущего.
В докладе он отдельно подчеркнул прикладное значение космической погоды: ее влияние может приводить к сбоям спутниковой навигации, выходу из строя трансформаторов и космической электроники, а также к радиационной опасности для экипажей самолетов на трансполярных трассах. Особой зоной риска, по его словам, остается Арктика, а ситуацию осложняет дрейф северного магнитного полюса в сторону Сибири со скоростью примерно 25 км в год.
Директор Института космических исследований РАН академик Анатолий Петрукович отметил необходимость космического сегмента солнечно-земных исследований для полноценного наблюдения солнечной активности, ее влияния на Землю, а также для мониторинга и прогноза. Он сообщил, что впервые за 30 лет реализован российский проект мониторинга ионосферы, назвав его успешным примером взаимодействия академической науки и ведомств, и отметил, что проект дает 60 ГБ информации в день.
При этом Петрукович указал на системную проблему, в текущем национальном проекте «Космос», по его словам, не предусмотрено адекватное развитие прикладной гелиогеофизической группировки. Он констатировал, что у страны практически нет космического мониторинга Солнца и солнечного ветра, хотя такие проекты разрабатывались, и призвал не допустить спада в прогностических возможностях, сохранив преемственность технологий и кооперацию научных организаций.
Риски для наземной инфраструктуры обозначил директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН Артем Абунин. Он пояснил, что солнечная активность влияет на плотность верхней атмосферы, из-за чего приходится корректировать орбиты МКС и других спутников, а для прогноза критически важны данные наблюдений. По его словам, число обсерваторий ограничено, и существует серьезный риск закрытия отдельных наблюдений и целых станций. Также он указал на отсутствие собственных данных о солнечном ветре и на зависимость прогнозов от доступа к данным космических аппаратов.
Новые инструменты для исследований.
О новых инструментах рассказали следующие докладчики. Директор Научно-исследовательского радиофизического института Алексей Шиндин представил нагревные стенды — мощные радиостанции с направленным излучением для исследований ионосферы Земли и ближнего космоса в связке с наземной и космической диагностикой. По его словам, сейчас возможны 2−3 серии включений в год, тогда как потенциал сопряжения с-КА «Ионосфера-М» составляет 15 включений в месяц. Для полного использования возможностей группировки он предложил целевую программу исследований.
Член-корреспондент РАН Андрей Медведев и академик Гелий Жеребцов представили проект Национального гелиогеофизического комплекса РАН, который создается Институтом солнечно-земной физики СО РАН. В состав комплекса должны войти крупный солнечный телескоп-коронограф с трехметровым зеркалом, многоволновой радиогелиограф, система радаров, лидары и мощный нагревный стенд.