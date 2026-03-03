Москва
Спецборт МЧС прибыл в Азербайджан, чтобы забрать вернувшихся из Ирана россиян

Самолет Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России прибыл в Азербайджан для вывоза покинувших Иран граждан. Задача рейса — доставить обратно на родину россиян, которые пересекли иранскую границу через наземные пункты пропуска. Об этом в среду, 3 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сопровождать эвакуированных в полете будут специалисты отряда «Центроспас» МЧС и сотрудники Центра экстренной психологической помощи. Эта операция по вывозу граждан организована в исполнение поручения президента Владимира Путина и по распоряжению главы МЧС Александра Куренкова, передает ТАСС.

Министерство иностранных дел России порекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Иран и Израиль. Посольство России в Тель-Авиве также дало соотечественникам рекомендации по пребыванию в Израиле.

В то же время Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что россиян нет в списке жертв и раненых после ударов Ирана. Также ведомство уточнило, что всего в результате ударов погибли 3 человека, еще 58 получили ранения.

