Спецборт МЧС прибыл в Азербайджан, чтобы забрать вернувшихся из Ирана россиян

Сопровождать эвакуированных в полете будут специалисты отряда «Центроспас» МЧС и сотрудники Центра экстренной психологической помощи. Эта операция по вывозу граждан организована в исполнение поручения президента Владимира Путина и по распоряжению главы МЧС Александра Куренкова, передает ТАСС.
Министерство иностранных дел России порекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Иран и Израиль. Посольство России в Тель-Авиве также дало соотечественникам рекомендации по пребыванию в Израиле.
В то же время Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что россиян нет в списке жертв и раненых после ударов Ирана. Также ведомство уточнило, что всего в результате ударов погибли 3 человека, еще 58 получили ранения.