Москва
°
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоит ли открывать мужские консультации в России: мнение уролога

Уролог Павлов: мужчины неохотно обращаются к врачу из-за репродуктивных проблем.

Источник: Комсомольская правда

В России уже несколько лет обсуждают создание специальных мужских консультаций по репродуктивному здоровью. Ассистент кафедры урологии и андрологии им. Н. А. Лопаткина РНИМУ им. Пирогова Иван Павлов рассказал, насколько реально мужчины пойдут в такие центры. Об этом пишет mk.ru.

«Здесь ситуация довольно сложная. Широко известно, что мужчины неохотно обращаются к врачам в целом и в связи с нарушением репродуктивного здоровья в частности», — отметил врач.

Психологические барьеры, стереотипы о мужской неуязвимости и страх осуждения мешают вовремя обратиться за помощью. По словам медика, около 15−17% супружеских пар страдают от бесплодия, при этом мужской фактор встречается в половине случаев.

В России с 2000 по 2018 год число мужчин с бесплодием более чем удвоилось, хотя за последние пять лет официальная статистика фиксирует снижение случаев более чем на 25%. При этом реальное число заболеваний, вероятно, выше, так как многие мужчины просто не посещают врачей.

Ранее гинеколог Мария Милютина объяснила, что главные препятствия для зачатия — это сильный стресс, хроническое недосыпание и лишние килограммы как у мужчин, так и у женщин.