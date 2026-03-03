Стоит ли открывать мужские консультации в России: мнение уролога

В России уже несколько лет обсуждают создание специальных мужских консультаций по репродуктивному здоровью. Ассистент кафедры урологии и андрологии им. Н. А. Лопаткина РНИМУ им. Пирогова Иван Павлов рассказал, насколько реально мужчины пойдут в такие центры. Об этом пишет mk.ru.
«Здесь ситуация довольно сложная. Широко известно, что мужчины неохотно обращаются к врачам в целом и в связи с нарушением репродуктивного здоровья в частности», — отметил врач.
Психологические барьеры, стереотипы о мужской неуязвимости и страх осуждения мешают вовремя обратиться за помощью. По словам медика, около 15−17% супружеских пар страдают от бесплодия, при этом мужской фактор встречается в половине случаев.
В России с 2000 по 2018 год число мужчин с бесплодием более чем удвоилось, хотя за последние пять лет официальная статистика фиксирует снижение случаев более чем на 25%. При этом реальное число заболеваний, вероятно, выше, так как многие мужчины просто не посещают врачей.
Ранее гинеколог Мария Милютина объяснила, что главные препятствия для зачатия — это сильный стресс, хроническое недосыпание и лишние килограммы как у мужчин, так и у женщин.