Стоит ли открывать мужские консультации в России: мнение уролога

В России с 2000 по 2018 год число мужчин с бесплодием более чем удвоилось, хотя за последние пять лет официальная статистика фиксирует снижение случаев более чем на 25%. При этом реальное число заболеваний, вероятно, выше, так как многие мужчины просто не посещают врачей.