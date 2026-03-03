Москва
Ульянов допустил возобновление переговоров США и Ирана по ядерной программе

Постпред РФ Ульянов заявил, что Ирану важно возобновить переговоры с США для снятия санкций.

Источник: Комсомольская правда

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов допустил, что возобновление переговоров между США и Ираном по ядерной программе все еще возможно. Об этом он заявил в интервью «Первому каналу».

«Рано или поздно, мне кажется, переговоры возобновятся», — отметил Ульянов, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам постпреда, Ирану очень важно обеспечить снятие санкций, которые могут нанести серьезный вред экономике государства.

Ранее KP.RU сообщал, что Михаил Ульянов высказался на тему начала военной операции США и Израиля против Ирана. По словам российского представителя, повода для ее проведения не было, поэтому возникает вопрос о договороспособности США в отношении иранской ядерной программы.

