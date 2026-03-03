МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в шесть стран Ближнего Востока

Еще 28 февраля посольство России в Тель-Авиве призвало российских граждан по возможности временно покинуть Израиль «после резкого обострения обстановки в сфере безопасности» в стране. Находящихся в стране граждан России посольство призвало сохранять спокойствие и бдительность, а также соблюдать указания по мерам безопасности, оставаться вблизи защищенных помещений и не покидать их до уведомления местных властей. С аналогичными предупреждениями выступило консульство РФ в Дубае.