МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в шесть стран Ближнего Востока

Министерство иностранных дел РФ призвало россиян воздержаться от поездок в шесть стран Ближнего Востока на фоне обострившегося конфликта в Иране. Соответствующая рекомендация во вторник, 3 марта, появилась в Telegram-канале ведомства.

В список попали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар и Саудовская Аравия.

— С учетом частичного открытия воздушного пространства указанных стран для осуществления российскими и зарубежными авиакомпаниями вывозных рейсов по скорейшему возвращению туристов, оказавшихся с 28 февраля в транзитных хабах, настоятельно рекомендуем — до прекращения активных боевых действий и полной нормализации обстановки с авиасообщением и в аэропортах— воздержаться от поездок в туристических целях, — говорится в публикации.

Еще 28 февраля посольство России в Тель-Авиве призвало российских граждан по возможности временно покинуть Израиль «после резкого обострения обстановки в сфере безопасности» в стране. Находящихся в стране граждан России посольство призвало сохранять спокойствие и бдительность, а также соблюдать указания по мерам безопасности, оставаться вблизи защищенных помещений и не покидать их до уведомления местных властей. С аналогичными предупреждениями выступило консульство РФ в Дубае.

