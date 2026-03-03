Врач Богомолова объяснила связь весенней усталости и авитаминоза

По словам врача, такие состояния возникают из-за дисбаланса нейромедиаторов — серотонина, дофамина и норадреналина. Снижение их выработки связано с недостатком солнечного света в холодное время года, который необходим для нормализации биоритмов организма. На появление симптомов также могут влиять стресс, обострение хронических заболеваний, нарушение функции щитовидной железы и анемия, добавила терапевт. Для определения точной причины она рекомендовала обратиться к врачу.