Врач Богомолова объяснила связь весенней усталости и авитаминоза

Весенняя усталость чаще связана с депрессивными и тревожными расстройствами, чем с авитаминозом. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала терапевт Дарья Богомолова.
По словам врача, такие состояния возникают из-за дисбаланса нейромедиаторов — серотонина, дофамина и норадреналина. Снижение их выработки связано с недостатком солнечного света в холодное время года, который необходим для нормализации биоритмов организма. На появление симптомов также могут влиять стресс, обострение хронических заболеваний, нарушение функции щитовидной железы и анемия, добавила терапевт. Для определения точной причины она рекомендовала обратиться к врачу.
Чтобы чувствовать себя энергичнее весной, Богомолова посоветовала сбалансированно питаться, соблюдать режим сна с отдыхом не менее семи-восьми часов, уделять физической нагрузке не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной активности в неделю. Также она призвала находить время для хобби, общения с друзьями или питомцами, что способствует дополнительной выработке нейромедиаторов и поднимает настроение.
